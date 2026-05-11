A bordo dell'aereo 277 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio

Momenti di paura durante l’atterraggio di un aereo di Turkish Airlines in Nepal. Un principio d’incendio si è sviluppato mentre il velivolo toccava la pista dell’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, costringendo all’intervento immediato delle squadre di emergenza e all’evacuazione dei passeggeri.

L’episodio ha coinvolto un Airbus A330 partito da Istanbul e diretto nella capitale nepalese. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il problema sarebbe nato durante la fase di atterraggio. Una scintilla proveniente dal carrello destro avrebbe infatti provocato un incendio localizzato nell’area delle ruote del velivolo.

Passeggeri evacuati e messi in sicurezza

Le squadre di emergenza presenti nello scalo sono intervenute rapidamente per mettere in sicurezza l’aereo. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere attraverso gli scivoli di emergenza. Il portavoce dell’Autorità per l’aviazione civile del Nepal, Gyanendra Bhul, ha spiegato che sul volo viaggiavano 277 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio. “Tutti gli occupanti sono sani e salvi e le operazioni di soccorso sono terminate”, ha fatto sapere.

Aereo prende fuoco in Nepal, nessun ferito

L’incidente non ha provocato feriti, ma ha avuto pesanti conseguenze operative sullo scalo di Kathmandu. “La pista dell’aeroporto è rimasta chiusa per quasi due ore in seguito all’incidente. Stiamo indagando sulle cause”, ha dichiarato il portavoce delle autorità nepalesi. Nelle ore successive diversi filmati dell’atterraggio sono comparsi sui social network.

Aereo prende fuoco, indagini in corso

In alcuni video si vede il fumo uscire da uno pneumatico mentre l’aereo tocca la pista. Altri mostrano invece le fasi dell’evacuazione con i passeggeri che abbandonano il velivolo in sicurezza utilizzando gli scivoli di emergenza. Le autorità dell’aviazione civile hanno avviato accertamenti per chiarire cosa abbia provocato il principio d’incendio durante la fase di atterraggio.

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