Paura sul volo Areoitalia, problemi al motore: prima il botto, poi la fiammata

Il pilota ha invertito la rotta tornando allo scalo di partenza

Un volo Aeroitalia diretto a Milano è stato costretto a rientrare all’aeroporto di Cagliari, pochi minuti dopo il decollo, per problemi ad uno dei motori. L’episodio, che si è verificato nella mattinata di mercoledì 26 novembre, ha coinvolto un aereo partito alle 6.30 da Elmas e diretto a Linate.

Durante la fase iniziale del viaggio, i passeggeri hanno percepito un forte rumore provenire dal motore destro dell’aeromobile e, secondo quanto riferito da alcuni di loro, hanno visto anche “una fiammata”.

Dopo aver percorso circa settanta chilometri, il pilota ha deciso di invertire la rotta e riportare l’aereo allo scalo sardo, attivando i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. Una volta a terra, i viaggiatori sono stati trasferiti su un altro velivolo messo rapidamente a disposizione.

Aeroitalia conferma i problemi al motore in una nota

La compagnia aerea ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la dinamica dell’accaduto, parlando di “una problematica a uno dei motori” e ribadendo che non si è verificato alcun rischio reale per le persone a bordo.

“Aeroitalia informa che, nella mattinata odierna, il volo Cagliari–Milano Linate (numero di volo 2350) è rientrato all’aeroporto di Cagliari subito dopo il decollo a causa di una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori – si legge – Il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari”.

“Passeggeri assistiti tempestivamente dal personale”

“La situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo – ha sottolineato la compagnia – Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup”.

“Attualmente è già partito l’aeromobile sostitutivo per garantire la prosecuzione del viaggio nel minor tempo possibile – ha concluso – Tutti i passeggeri sono stati tempestivamente assistiti dal personale, che resta a completa disposizione per qualsiasi esigenza”.

