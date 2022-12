Aeroporti, Chinnici e Giaconia contro chi parla di privatizzazioni

"Ci sembra azzardato parlare subito di vendita senza tenere conto dello sviluppo e della crescita di Gesap"

“Le amministrazioni di Centrodestra usano facilmente lo slogan della privatizzazione come se fosse la panacea di tutti i mali. Per quanto riguarda la Gesap, ci sembra azzardato parlare subito di vendita senza tenere conto dello sviluppo e della crescita che la società ha avuto in questi anni, reggendo adeguatamente l’urto della pandemia tanto da recuperare e superare le percentuali nazionali di crescita dei flussi di passeggeri nell’anno corrente. Tali dati incontrovertibili impongono cautela e non soluzioni sbrigative, soprattutto è indispensabile e prioritario tenere conto della stima reale del valore della società, visto che l’ultima stima risale addirittura a otto anni fa”. Lo dicono i consiglieri comunali Valentina Chinnici e Massimo Giaconia del gruppo Progetto Palermo.

“Non tenere in conto adeguato questi fattori – aggiungono – e parlare frettolosamente di vendita è la conferma della precisa volontà di questo Centrodestra di proporre come unica soluzione generale la privatizzazione senza se e senza ma. L’accento va posto invece sul piano di sviluppo già avviato, che ha portato alla realizzazione di opere importanti come la seconda pista e l’area cargo, per la quale si prevede ancora un ampliamento fino a mille metri quadrati rispetto agli attuali 300. Ma soprattutto le opere previste dal piano riguarderanno l’estensione del side terminal con un investimento di spesa di oltre 23 milioni di euro, nonché tutte le opere di efficientamento energetico e la funzionalizzazione di tutti gli spazi, compresi gli stalli di sosta degli aeromobili e il sistema di movimentazione bagagli. Ribadiamo dunque che occorrono cautela e prudenza nel trattare la gestione di un patrimonio importante come la Gesap, senza collegare strumentalmente e immediatamente la questione del caro voli con la gestione pubblica della società stessa”.