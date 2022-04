Aeroporti: Maria Cristina Busi, in Sac? “Incarico non compatibile”

La nota della vicepresidente di Confindustria Catania.

CATANIA – “Nei giorni scorsi, secondo alcune notizie apparse sulla stampa, e’ stata avanzata una mia possibile candidatura a ruoli apicali all’interno della Sac, la societa’ di gestione dell’aeroporto di Catania, che per dimensioni e fatturato e’ una delle piu’ importanti della Sicilia. Aver pensato alla mia persona in un ruolo cosi’ strategico nel nostro territorio mi lusinga, ma l’assunzione di un incarico in una societa’ pubblica al momento non e’ compatibile con le iniziative e i progetti che mi vedranno ancora fortemente impegnata a Catania e in Sicilia”. Lo afferma in una nota la vicepresidente di Confindustria Catania Maria Cristina Busi, sottolineando di essersi “sempre spesa in progetti imprenditoriali” che ha “portato avanti nel tentativo di rendere un luogo migliore il territorio in cui gli investimenti si materializzano”.

“Ho sempre creduto – aggiunge Busi – che dove non esistono etica e trasparenza non c’e’ possibilita’ di sviluppo per una sana economia e per una societa’ civile libera.Il sistema Confindustria sostiene e diffonde questi valori nei quali mi riconosco profondamente e si riconoscono migliaia di nostre imprese”.

“All’interno della nostra organizzazione – continua Busi – si e’ sempre sostenuto che un’efficace rappresentanza esterna, tanto piu’ se riguarda ruoli di rilievo pubblico, non possa derivare da esigenze estemporanee, ma debba essere il frutto di indicazioni condivise con la Presidenza e con la governance apicale del nostro sistema associativo, dove dialogo, confronto e collaborazione sono da sempre il collante che ci permette di esprimere una voce unitaria, autorevole e coesa”. Questi valori – conclude – sono il motore dell’azione di rappresentanza che il presidente Biriaco ha condotto in questi anni e che ci hanno permesso di diventare un punto di riferimento per imprese, istituzioni e parti sociali”.