Aeroporti nel caos, Codacons: ‘Esercito in Sicilia per tutelare i viaggiatori’

Immensi disagi a Catania e Comiso

1' DI LETTURA

CATANIA – “E’ caos negli aeroporti in Sicilia” e nell’isola “deve intervenire il Governo per garantire l’ordine pubblico, la sicurezza e i diritti dei passeggeri”, anche “attraverso l’invio dell’esercito”.

Lo afferma, in una nota, il Codacons che “lancia un appello al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, affinché “intervenga sui disagi che si stanno registrando negli scali di Catania e Comiso”.

“I viaggiatori – aggiunge l’associazione di consumatori – continuano a subire enormi disservizi dopo il rogo scoppiato al Fontanarossa e la situazione non solo non è tornata alla normalità, ma peggiora di giorno in giorno, con passeggeri abbandonati a loro stessi, scarsa informazione e nessuna assistenza a chi deve imbarcarsi dalla Sicilia”. LEGGI: Caos aeroporti, Gesap: “Voli potenziati, ma venite due ore prima”

“Per tale motivo – continua il Codacons – chiediamo al Governo, e in particolare al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, di gestire a livello nazionale la questione degli scali siciliani, anche attraverso l’invio dell’Esercito per garantire l’ordine pubblico, assistenza e diritti degli utenti coinvolti in questo caos estivo”.