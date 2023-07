Caos aeroporti, Gesap: “Voli potenziati, ma venite due ore prima” VIDEO

Parla Natale Chieppa, direttore della società che gestisce lo scalo di Palermo:

PALERMO – Si è svolta questa mattina una riunione in teleconferenza tra Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino, Enac, le compagnie aeree e gli operatori dello scalo di Palermo “per verificare se ci fossero le condizioni per poter accettare un numero maggiore di voli”. A darne l’annuncio è stato Natale Chieppa, direttore generale di Gesap.

Dalla riunione sarebbero uscite “notizie incoraggianti”, a detta di Chieppa. “Gli operatori di handling si stanno organizzando per poter condividere sia risorse tecniche che umane. Già oggi avremo 240 voli, di cui almeno 45 sono ex Catania, e l’altro ieri abbiamo avuto 270 voli, circa una settantina appartenenti a Catania, e 41.500 passeggeri”. LEGGI: Caos a Catania, l’elenco dei voli spostati a Palermo

Motivo per cui “gli operatori di assistenza si sarebbero trovati in grave difficoltà, non potendo recuperare da un giorno all’altro il 20%, 25% in più di risorse di personale. “I 15 voli che domani arriveranno o partiranno da Palermo riprogrammati dallo scalo Catanese sono slot già programmati 3 giorni fa e non si potevano annullare – dice Chieppa -. Da domani se non ci sarà nuovo personale handling non raccoglieremo altri voli”.

“Con le alte temperature di questi giorni i dipendenti della Gh, la società che gestisce i servizi a terra dello scalo sono allo stremo – aggiunge il direttore generale – i sindacati lo hanno ribadito con più note. Non possiamo non comprendere le giuste rivendicazioni dei lavoratori”.

Ai passeggeri in partenza da Palermo Chieppa raccomanda di arrivare almeno 2 ore prima dell’orario di partenza del volo. LEGGI ANCHE: Aeroporto di Catania, tutti i voli in partenza e arrivo di oggi.

Intanto, la società di gestione dell’Aeroporto di Catania ha comunicato che oggi è stato autorizzato l’accesso al Terminal A per avviare le operazioni di bonifica e consentire il ripristino delle operazioni di volo nel più breve tempo possibile.