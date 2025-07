Aeroporti, la Sac: “Vicina la privatizzazione di Catania e Comiso”

È in fase finale il bando per la cessione di quote

I BANDI 1 min di lettura









CATANIA – Prosegue il processo di privatizzazione della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, in attuazione della delibera approvata dall’assemblea dei soci lo scorso marzo. È in fase finale la valutazione e il completamento del bando relativo alla cessione di quote della società di gestione, con la manifestazione di interesse che sarà pubblicata nelle prossime settimane. Lo rende noto la Sac. La riapertura dei bandi Parallelamente, prosegue la nota della Sac, è in fase di pubblicazione la riapertura dei bandi promossi dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia per l’assegnazione di contributi destinati alle compagnie aeree, finalizzati allo sviluppo e all’incremento del traffico passeggeri internazionali da e per l’aeroporto di Comiso. Sono risorse residue del precedente bando, che ha già consentito l’attivazione di nuove e significative rotte internazionali per lo scalo ibleo. Leggi qui tutte le notizie di Catania

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Pubblicato il









Articoli Correlati LA ROTTA LA COMUNICAZIONE CATANIA INGV AEROPORTO FONTANAROSSA I DATI SINDACATI FONTANAROSSA

Segui LiveSicilia sui social

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI