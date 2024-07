Catania, cerca di imbarcarsi in aereo con cartucce nel bagaglio: denunciato

Il 45enne di nazionalità svedese era in partenza per Copenaghen

CATANIA – Aeroporto di Catania: un uomo di 45 anni, di nazionalità svedese, è stato denunciato dalla Polizia di Frontiera perché nel suo bagaglio sono stati trovati un caricatore per pistola e 10 cartucce calibro 9. Lo comunica la Questura di Catania.

Aeroporto di Catania: i controlli

L’uomo stava per imbarcarsi su un volo diretto a Copenaghen quando è stato sottoposto ai controlli di sicurezza ed è stato trovato in possesso del caricatore e delle cartucce, di cui non ha neanche giustificato il lecito possesso.

Dopo le formalità di rito il 45enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per detenzione abusiva di armi o munizioni, mentre il caricatore e le cartucce sono state sequestrate.