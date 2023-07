Aeroporto Catania: navette gratuite per Comiso, Palermo e Trapani

Un tentativo di limitare i disagi per i numerosissimi viaggiatori in transito per il capoluogo etneo.

DOPO L'INCENDIO 2' DI LETTURA Condividi

2' DI LETTURA CATANIA – Navette gratuite in partenza dall’aeroporto di Catania per Comiso, Palermo e Trapani. Un servizio partito questa mattina e che sarà a disposizione per l’intera giornata e i prossimi giorni. Lo comunica la Sac, società che gestisce lo scalo di Fontanarossa, attraverso una nota diffusa alla stampa. L’aerostazione catanese è parzialmente interdetta dopo l’incendio che, nella notte tra domenica e lunedì, ha danneggiato il Terminal A. In questi giorni, i numerosissimi viaggiatori in transito da e per il capoluogo etneo stanno sperimentando i disagi dovuti dall’incertezza di partenza e destinazione. E dalle comunicazioni di aggiornamento che devono passare attraverso le compagnie aeree. Questa notte, un volo partito dal Terminal C ha segnato il primo passaggio verso un lento ritorno alla normalità. Che, prima che sia tale, dovrà sopportare ancora il dirottamento verso gli aeroporti di Comiso, di Punta Raisi a Palermo e di Trapani Birgi. Navette gratuite da Catania “Per andare incontro alle esigenze dei passeggeri cercando di limitarne i disagi – comunica la Sac – è stato approntato, in accordo con Enac e con il supporto del presidente della Regione Renato Schifani, un servizio navette gratuite dallo scalo etneo per Comiso, Palermo e Trapani, secondo le informazioni fornite dai vettori e a rimpimento“. Verso i tre aeroporti siciliani i primi bus sono partiti questa mattina, mentre altri sono a disposizione dell’utenza per l’intera giornata, “pronti a trasportare i passeggeri. Il servizio proseguirà nei prossimi giorni”. I passeggeri, continua la società aeroportuale, “sono comunque invitati a contattare le compagnie aeree per avere informazioni sul proprio volo”. Il sovraccarico a Trapani Birgi Per dare un’idea della enorme mole di viaggiatori che non potrà raggiungere Catania, l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi ha comunicato il numero di voli riprotetti in Sicilia occidentale: due da Cagliari, tre da Venezia, quattro da Bologna, uno da Napoli, Atene, Otopeni, Katowice, Perugia, Francoforte, Brindisi, Varsavia, Torino, Madrid, Pisa, Genova, sei da Fiumicino, tre da Bergamo e altrettanti da Malpensa, due da Malta. A cui si aggiungono due charter da e verso Tenerife e Lisbona. Si tratta, dichiara Airgest, che gestisce lo scalo trapanese, di “quasi il doppio dei voli della normale programmazione“.

Pubblicato il Condividi

Articoli Correlati L'interrogazione Condividi TRASPORTI Condividi AEROPORTO DI CATANIA Condividi FONTANAROSSA Condividi CATANIA Condividi L'INCENDIO DI FONTANAROSSA Condividi FONTANAROSSA Condividi AEROPORTO CATANIA Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI