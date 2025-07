Aeroporto di Catania, voli sospesi per incendio nei pressi dello scalo

Spazio aereo chiuso per consentire le operazioni di spegnimento

CATANIA – Tutti i voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania sono stati temporaneamente sospesi a causa di un incendio divampato nelle immediate vicinanze dello scalo. Lo comunica SAC, società di gestione dell’aeroporto etneo.

Lo spazio aereo è stato chiuso per consentire le operazioni dei velivoli antincendio, attualmente impegnati con i Vigili del Fuoco nelle attività di spegnimento, in coordinamento con le autorità competenti.

L’incendio vicino all’aeroporto di Catania

Le fiamme non hanno coinvolto direttamente le strutture aeroportuali, ma l’intenso sviluppo del fumo e il rischio legato alla vicinanza dell’incendio hanno reso necessaria l’interruzione delle operazioni, per garantire la sicurezza di passeggeri, operatori e infrastrutture.

SAC invita i viaggiatori a non recarsi in aeroporto e a contattare le compagnie aeree per informazioni aggiornate sui voli sospesi a Catania, eventuali riprogrammazioni o riprotezioni.

