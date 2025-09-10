Aeroporto di Comiso, oltre 5000 passeggeri in meno di 2 mesi

Schifani: “Aeroitalia? Una scelta vincente”. Sac: "Rafforzeremo lo scalo ibleo"

COMISO (RAGUSA) – Dal 25 luglio all’8 settembre, in piena stagione estiva, sono stati trasportati da e per l’aeroporto di Comiso 5.648 passeggeri, confermando l’interesse dei viaggiatori per la destinazione e il ruolo dello scalo come punto di riferimento per la Sicilia sud-orientale.

Aeroporto di Comiso: i numeri

Nel dettaglio, i passeggeri trasportati sulle rotte di Milano Bergamo sono stati 2880, su Roma Fiumicino 2768. Questi dati si inseriscono in un’ottima stagione complessiva per la compagnia aerea, che tra giugno e agosto 2025 ha trasportato in tutto 891.542 passeggeri.

Solo in Sicilia i viaggiatori sono stati 200.000, con un fattore di carico medio di circa l’80%.

Schifani: “Abbiamo rotto il duopolio dei voli su Roma e Milano”

La soddisfazione del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. “È stato il mio governo a volere l’arrivo di Aeroitalia a Comiso. Rompendo il duopolio che penalizzava i collegamenti con Roma e Milano e restituendo tariffe più eque ai cittadini” ha detto il governatore.

“I numeri – aggiunge – dimostrano che la concorrenza garantisce servizi migliori e prezzi più bassi. Con Aeroitalia che gestirà dal primo novembre i voli in continuità territoriale verranno rafforzati collegamenti e lo sviluppo economico della Sicilia sud orientale ne avrà un evidente vantaggio”.

Aeroitalia: “Comiso è una scelta vincente”

“I risultati di questa tenuta confermano che investire su Comiso è una scelta vincente, non solo per la compagnia ma anche per il territorio sottolinea il management di Aeroitalia. “Guardiamo al futuro con fiducia, in vista dell’avvio della continuità territoriale il prossimo 1° novembre, che assicurerà collegamenti regolari e indispensabili per cittadini e imprese. La continuità territoriale sarà un ulteriore motore di crescita per l’area iblea, e Aeroitalia intende essere al fianco della comunità locale, contribuendo concretamente allo sviluppo economico e sociale della Sicilia sud-orientale”.

Sac: “I numeri confermano le potenzialità dello scalo”

“I numeri registrati da Aeroitalia confermano le potenzialità dello scalo di Comiso, sul quale SAC intende continuare a investire con credenze“, ha detto Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC. “La nostra priorità è rafforzare il ruolo dell’aeroporto ibleo come infrastruttura strategica per il territorio, capace di generare valore e opportunità di crescita. L’avvio della continuità territoriale sarà un ulteriore passo avanti per garantire collegamenti stabili e servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle imprese della Sicilia sud-orientale”, ha concluso.