L’aeroporto di Agrigento, Pendolino: “Entusiasmo ma attendiamo gli atti”

Le parole del presidente del Libero consorzio

AGRIGENTO – “Il Libero consorzio ha fatto tutti gli sforzi per l’aeroporto, ha investito fino ad adesso 600mila euro ed è disponibile ad investire ancora, impegnandosi anche per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico ed economica. Ma ad oggi aspettiamo il redigendo piano nazionale dei trasporti”. Lo ha detto il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, dopo l’incontro avuto ieri presso la direzione generale Enac sul progetto aeroporto della Valle dei Templi.

L’aeroporto di Agrigento e le promesse di Salvini

“Abbiamo accolto con entusiasmo – ha aggiunto – che il ministro Salvini ha detto che Agrigento sarà inserita nel piano nazionale degli aeroporti, ma fino a quando non abbiamo un atto concreto, un atto scritto dove viene certificato quanto annunciato, nonché in che modo e in che termini noi ci dobbiamo muovere e portare avanti tutte le procedure, noi non possiamo che attendere. Attendiamo – ha concluso Pendolino – risposte concrete per tornare a Roma e tracciare qual è la strada per arrivare alla realizzazione di questo scalo aeroportuale”.

La cautela di Schifani sullo scalo di Agrigento

Pendolino ha poi aggiunto: “Il presidente Schifani dice di andare cauti perché dobbiamo aspettare il nuovo piano nazionale degli aeroporti e poi, per come dice la norma, di concerto fra il Libero consorzio, la Regione e lo Stato trovare soluzioni e risorse idonee per fare diventare concretezza la realizzazione dell’aeroporto. Escluso qualsiasi antagonismo per l’aeroporto di Agrigento da parte di Schifani, solo cautela”.

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