Aeroporto di Comiso: in arrivo i bandi per incrementare il traffico

Nico Torrisi, ad di Sac: "Una opportunità concreta"

COMISO (RAGUSA) – Rilanciare lo sviluppo strategico dell’aeroporto di Comiso e rafforzare le risorse per il traffico passeggeri. Questi gli obiettivi principali discussi durante una conferenza stampa nello scalo del Pio La Torre per l’imminente pubblicazione dei bandi per la concessione dei contributi destinati alle compagnie aeree per lo sviluppo e l’incremento del traffico passeggeri internazionali da e per lo scalo Ibleo.

“La pubblicazione di questi bandi – ha detto l’ad di Sac, Nino Torrisi – rappresenta un’opportunità concreta per attrarre nuove compagnie aeree e incrementare il traffico passeggeri internazionale. Come Sac, il nostro obiettivo è rendere lo scalo di Comiso sempre più competitivo, rafforzandone, in sinergia con l’aeroporto di Catania , il ruolo strategico all’interno del sistema aeroportuale siciliano. Per questo motivo lavoreremo affinché tutte le risorse messe a disposizione grazie al sostegno del Governo regionale e del Presidente Schifani portino benefici tangibili per il territorio e per l’intera regione”.

Le risorse, che ammontano a nove milioni di euro per tre anni, tre milioni di euro l’anno, saranno erogate dopo la presentazione di un progetto tecnico che tiene conto di alcuni fattori chiave come il numero atteso di movimenti e di passeggeri in transito per l’aeroporto di Comiso.

“Il bando è dedicato – ha affermato ha dichiarato Antonio Belcuore, commissario straordinario della Camera di commercio del Sud-Est Sicilia – ai vettori aerei e alle rotte internazionali, mentre per i voli nazionali la gestione sarà di Provincia e Libero Consorzio di Ragusa. Per partecipare al bando, i vettori devono soddisfare requisiti specifici, tra cui la tipologia di flotta e il traffico generato. Il contributo richiesto ai passeggeri varia tra i 25 ei 30 euro a biglietto, un incremento del 15% rispetto agli incentivi offerti in altri aeroporti. Confidiamo che questo stimolo, che testimonia il grande impegno del presidente Schifani e del Governo regionale, sia attraente per le aziende, con l’obiettivo di generare molte manifestazioni di interesse e avviare le procedure. L’obiettivo non è escluso, ma piuttosto diversificare i vettori e garantire una competitività costante”.

“Gli aeroporti di Catania e di Comiso possono rispondere a tutte le esigenze di mobilità veloce della Sicilia orientale – ha dichiarato Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso – queste bandi sono una grande opportunità per il territorio ibleo per creare un contesto competitivo che non solo attiri compagnie aeree internazionali, ma che garantisce anche la sostenibilità di queste rotte nel lungo termine. L’obiettivo comune è consolidare Comiso come una destinazione strategica, capace di attrarre turisti e investitori, e di sviluppare uno scalo che risponda alle esigenze tanto dei visitatori quanto dei cittadini”.