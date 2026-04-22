Aeroporto di Palermo, 340 mila passeggeri tra il 24 aprile al 4 maggio

I numeri della Gesap

PALERMO – Il lungo ponte che va dal 24 aprile al 4 maggio 2026 fa segnare un aumento complessivo del numero dei passeggeri in transito dall’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo: 340 mila (+5%) rispetto ai 322 mila dello scorso anno.

Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, si registra una leggera flessione del 2% del numero dei viaggiatori sui voli nazionali, fino a toccare 200 mila, mentre crescono del 16% i passeggeri dei voli internazionali (140 mila contro i 118 mila del 2025).

Nel periodo tra le due festività, i voli aumentano del 3,51% (2.180 rispetto a 2.106 del 2025), con la flessione del 4% per quelli domestici (1.314 contro 1.369 del 2025) e la crescita del 17,5% per gli internazionali (866 rispetto a 737 del 2025). La media passeggeri per volo passa da 153 del 2025 (149 per i voli domestici e 159 internazionali) a 156 del 2026 (152 domestici e 161 internazionali).

La giornata di picco – dice Gesap – sarà l’1 maggio con 212 movimenti e oltre 33 mila passeggeri in transito. Per quanto riguarda le destinazioni con maggiore programmazione nel periodo troviamo l’area di Londra con 87 movimenti per il 2026 (+24,3% sul 2025), Bruxelles Charleroi +60%, Monaco +25%, Amsterdam +133%, Zagabria e Copenaghen +100%. Le nazioni che riportano un aumento considerevole di movimenti programmati sono: Gran Bretagna +35,5% sul 2025, Polonia +135,5%, Belgio +62,5%, Germania, Francia e Austria confermano il trend del 2025, gettonata la Slovacchia con la nuova rotta per Bratislava.