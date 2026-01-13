Aeroporto di Trapani, Schifani: 13,8 milioni per il nuovo look

Il governatore presenta i progetti finanziati con i fondi Fsc Sicilia 2021-2027

PALERMO – Riqualificazione del sistema di controllo bagagli, ammodernamento delle aree check-in e partenze, opere di sistemazione idraulica e ambientale, intervento di adeguamento sismico e ristrutturazione della caserma dei vigili del fuoco.

Sono alcuni degli interventi previsti all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi finanziati dalla Regione Siciliana con fondi Fsc Sicilia 2021-2027. I progetti sono stati presentati dal governatore Renato Schifani e dal presidente di Airgest, società di gestione dello scalo, Salvatore Ombra, nel corso di una conferenza stampa.

Il totale dei fondi impegnati per i cantieri che daranno un nuovo look al Vincenzo Florio è di 13,8 milioni di euro. Si tratta di interventi che mirano a potenziare la funzionalità complessiva dell’aeroporto. La spesa più consistente è prevista per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico della caserma che ospita il distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco: 3,5 milioni di euro.