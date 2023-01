Aeroporto di Trapani, Schifani: “Gesap e Airgest vanno verso la fusione”

Il presidente della Regione si è impegnato a creare un tavolo di lavoro con la Rete ferroviaria italiana

PALERMO – Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha incontrato oggi a Palazzo d’Orleans il presidente di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Trapani-Birgi “Vincenzo Florio” Salvatore Ombra.

“È stata l’occasione – dice il governatore – per fare una approfondita panoramica su tutte le sfide che attendono lo scalo in termini di espansione e crescita del traffico passeggeri, in particolare nell’ottica della prevista e forte interazione, che già esiste e che diventerà sempre più intensa, con l’aeroporto di Palermo, fino alla realizzazione del progetto di fusione”.

In particolare, in merito ai collegamenti ferroviari veloci tra i due scali, Schifani si è impegnato a creare immediatamente un tavolo di lavoro con Rfi – Rete ferroviaria italiana – che ha già appaltato i lavori del nuovo tratto Palermo-Trapani e realizzerà un progetto di variante prevedendo una fermata presso il “Vincenzo Florio”. Schifani ha quindi rinnovato la propria fiducia nei confronti del presidente Ombra che proseguirà il suo mandato sino alla naturale scadenza, prevista tra due anni.