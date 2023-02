Aeroporto, scarsa visibilità per nebbia: occhio a ritardi e cancellazione voli

Un risveglio atipico.

CATANIA. Un risveglio atipico per Catania con i canali social dell’aeroporto Fontanarossa che hanno subito allertato i passeggeri: in mattinata la nebbia ha provocato una scarsa visibilità in tutta l’area dell’aeroporto.



“Dalle prime ore della giornata odierna banchi di nebbia fitta stanno causando l’assenza delle condizioni di visibilità necessarie per gli atterraggi e decolli. I passeggeri sono invitati a contattare le compagnie aeree per informazioni su Ritardi e cancellazioni del proprio volo”: è quanto si legge nel messaggio lanciato attraverso i canali social.