Afa e caldo torrido, le previsioni per Ferragosto

Temperature sopra la media

ROMA – Afa, caldo torrido e anticiclone africano che continuerà a farla da padrone. Questo lo scenario che si prospetta per la settimana di Ferragosto. Le previsioni sono chiare: cielo sereno, sole dominante e temperature con picchi di 39 gradi.

Le previsioni per il Ferragosto

Il quadro delle previsioni lo dipinge il sito specializzato ‘3Bmeteo’, che parla di “masse di aria molto calde in risalita dal Nord Africa” verso l’Europa. L’effetto è facilmente intuibile: temperature elevate in tutta Italia, “ben oltre le medie del periodo – si legge -, con il clima che risulterà opprimente a causa delle condizioni afose”.

Le temperature previste

La palma d’oro della regione più calda andrà alla Puglia. Nel ‘tacco’ dello Stivale sono previste temperature massime tra i 37 e i 39 gradi. Per la Sicilia ‘3BMeteo’ prevede una oscillazione tra i 34 e i 36 gradi.