Affari milionari con false fatture: 15 misure cautelari NOMI VIDEO

"Dentro o fuori", operazione della Finanza: da Catania al territorio nazionale

CATANIA – Affari milionari con false fatture: sono 15 le misure cautelari. Disposte dalla Procura di Catania ed eseguite dalle Fiamme gialle del Comando provinciale.

E sarebbe stata la città di Catania l’epicentro delle decisioni delle frodi fiscali con false fatture al centro dell’operazione denominata “Dentro o fuori”. In particolare, nello studio del commercialista Antonio Paladino, 61 anni, originario di Monza, e del suo collaborate Gaetano Sanfilippo, 47enne di Gela.

Affari milionari con false fatture

È quanto ricostruisce la Procura etnea. Che contesta ai due, destinatari di provvedimento cautelare in carcere, di essere promotori e organizzatori del sodalizio criminale. Tutto ciò nonostante non abbiano ricoperto alcun ruolo formale nei consorzi e nelle consorziate.

E nonostante il fatto che le tali società avessero sede legale in diverse province italiane (Milano, Firenze, Roma, Messina e Catania), talvolta in civici inesistenti o locali vuoti o in disuso.

Paladino e Sanfilippo erano già stati destinatari di un’analoga misura nel 2020 nell’ambito di indagini per frode fiscale. Ccondotte sempre dalle Fiamme Gialle etnee, su delega della Procura di Catania, con l’operazione Fake credits.

Le 15 misure cautelari

Gli arresti domiciliari sono stati disposti per Sergio Itano, di 55 anni, di Cosenza, Giuseppe Paparatto, di 55 anni di Ricardi (Catanzaro), Mariangela Granvillano, di 42 anni, di Nicosia (Enna) e Simonetta Massimi, di 56 anni, di Roma.

Nove persone sono destinatarie del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche per un anno: sono tre uomini e sei donne, tutti siciliani. Il gip di Catania ha disposto anche il sequestro di 28 società che, secondo l’accusa, sarebbero utilizzate per realizzare il sistema di frode, nonché di disponibilità finanziarie, di beni mobili e immobili riconducibili agli indagati per un valore complessivo di oltre 8,2 milioni di euro.

Le società

Nel corso dell’esecuzione dei provvedimenti la guardia di finanza ha eseguito delle perquisizioni di locali e informatica, disposta dalla Procura di Catania, nei confronti dei rappresentanti legali delle aziende “clienti” che avrebbero usufruito maggiormente della somministrazione illecita di manodopera. Le 28 società interessate dal provvedimento hanno sedi a Catania, Firenze, Roma, Pomezia (Roma), Milazzo (Messina), Milano e a Guidonia Montecelio (Roma).