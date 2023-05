Affissione selvaggia: il Comune copre i manifesti elettorali

Operai in azione per "oscurare" i manifesti irregolari.

CATANIA. A quanto pare, la decisione di coprire i manifesti irregolari è arrivata dopo le diverse chiamate ai vigili di alcuni candidati che hanno trovati gli spazi loro assegnati occupati dai manifesti di altri concorrenti. Affisione selvaggia, cioè. Il risultato è che gli operai del comune sono scesi oggi in campo per oscurare (o meglio, coprire con manifesti bianchi) una prassi che ad ogni modo altera il pacifico sfolgimento della campagna elettorale. La foto è stata scattata in piazza Cavour, quartiere Borgo.