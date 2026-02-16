Agcom, Peria nominato rappresentante dei presidenti Corecom

"Orgoglioso di questo incarico"

PALERMO – Andrea Peria Giaconia, a capo del Corecom Sicilia, è stato nominato nuovo rappresentante dei presidenti Corecom all’interno della Commissione paritetica di Agcom. Tra le principali funzioni della Commissione rientrano il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari di settore, la verifica dell’equilibrio e della correttezza dell’informazione sul territorio, l’analisi delle criticità del sistema regionale delle comunicazioni, la formulazione di indirizzi e proposte finalizzate al miglioramento delle attività delegate e al rafforzamento delle garanzie a tutela del pluralismo e dei diritti degli utenti.

“Sono onorato di questa nomina che costituisce motivo di grande soddisfazione e, al tempo stesso, di forte responsabilità – ha detto Peria Giaconia -. È un riconoscimento del lavoro svolto dal Corecom Sicilia e dell’impegno costante profuso nella tutela del pluralismo, della trasparenza dell’informazione e dei diritti dei cittadini. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Carola Barbato, presidente del Corecom Campania e coordinatrice nazionale dei Corecom, per la fiducia accordatami e la collaborazione in questo percorso istituzionale. Continueremo a operare con rigore, competenza e spirito di collaborazione nell’interesse del territorio”.