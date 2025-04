Catania, aggredisce operatori del 118 dopo un incidente in monopattino

L'uomo è stato denunciato

CATANIA – Due operatori del 118 sono stati aggrediti con calci e pugni a Catania. L’aggressore è un cittadino di origine africana di 37 anni, coinvolto in precedenza in un incidente stradale in corso Sicilia mentre guidava un monopattino elettrico.

L’uomo, bloccato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni personali dai militari dell’Arma dopo aver raccolto le denunce delle vittime. I due operatori del 118 hanno ricevuto cure mediche e sono stati giudicati guaribili in cinque giorni.

Aggressione a Catania

Il trentasettenne, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver aggredito alcuni passanti si è scagliato anche contro i due operatori sanitari intervenuti per soccorrerlo.

I carabinieri, giunti sul posto poco dopo l’aggressione, sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza. Successivamente, l’uomo è stato affidato a un’altra ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso.