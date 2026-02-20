La segretaria generale Ida Saja chiede più tutela per il personale

CATANIA – La Uiltucs Sicilia sede di Catania esprime forte preoccupazione per il grave episodio che si è verificato nel pomeriggio del 16 febbraio scorso, intorno alle ore 19, presso il punto vendita Ard Discount di San Giovanni la Punta.

Secondo quanto ricostruito, una cassiera in servizio, insospettita dal comportamento di una cliente che si stava dirigendo verso l’uscita con una busta contenente merce che non sarebbe stata regolarmente pagata, ha deciso di fermarla chiedendo l’esibizione dello scontrino fiscale. Non essendo la cliente in grado di mostrarlo, la lavoratrice ha richiesto l’intervento del responsabile aziendale.

Il sindacato: “Episodio di estrema gravità”

Nel corso dell’intervento, un soggetto presumibilmente complice della cliente ha aggredito fisicamente l’uomo, provocandogli lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania.

Secondo il sindacato si tratta di un episodio di estrema gravità che riporta con urgenza al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore della grande distribuzione organizzata.

L’assenza di adeguati servizi di vigilanza

“Non è più tollerabile che lavoratrici e lavoratori debbano esporsi in prima persona a rischi concreti per sopperire a carenze organizzative e alla mancanza di adeguati sistemi di sicurezza – dichiara la segretaria generale della Uiltucs Sicilia, Ida Saja –. La tutela dell’incolumità del personale non può essere subordinata a logiche di contenimento dei costi. Servono interventi immediati e strutturali”.

La Uiltucs Sicilia ribadisce come numerosi punti vendita operino quotidianamente con organici ridotti, spesso due o tre unità per turno, e in assenza di adeguati servizi di vigilanza, condizioni che espongono il personale a rischi prevedibili e sempre più frequenti.

Un rafforzamento della sicurezza

Il sindacato chiede pertanto un confronto urgente con l’azienda al fine di rafforzare le misure di sicurezza nei punti vendita, valutare l’introduzione di adeguati servizi di vigilanza e rivedere l’organizzazione dei turni per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose. La Uiltucs Sicilia non esclude ulteriori iniziative sindacali qualora non si registrino risposte adeguate.