In una nota, i sindacalisti definiscono quanto avvenuto "inaccettabile"

CATANIA – Cgil, Flc Cgil e Gilda esprimono solidarietà alle docenti dell’istituto Petrarca di Catania, aggredite all’uscita dalla scuola da alcuni genitori, nonché al dirigente scolastico e alla comunità educante. “Riteniamo che questi gravi avvenimenti, sempre più frequenti, siano spia di una situazione di grave disagio sociale”, affermano dalla Cgil.

“In veste di sindacalisti abbiamo più volte segnalato l’emergenza educativa in cui versano alcune realtà scolastiche catanesi – affermano ancora Cgil e Flc Cgil -. Le risposte non possono essere quelle sinora date dall’amministrazione centrale e periferica con conseguenti tagli agli organici e con il dimensionamento scolastico”.

La nota di Cgil e Flc

“Non crediamo – conclude la nota di Cgil e Flc Cgil – all’inasprimento dei reati contro gli operatori scolastici ma pensiamo che debba aumentare il tempo scuola e si debbano migliorare i servizi alla cittadinanza come mense e attività nel territorio che coinvolgano i genitori”.

“La Gilda degli Insegnanti di Catania esprime massima solidarietà e vicinanza alle due docenti – affermano i sindacalisti della Gilda -. Questo episodio non è un caso isolato, ma purtroppo rappresenta la quotidianità di una scuola italiana sempre più abbandonata a sé stessa, dove la sicurezza del personale scolastico non è garantita e gli atti di violenza si moltiplicano”.

La Gilda: “Lo denunciamo da anni”

Da anni la Gilda denuncia la totale assenza di misure concrete per contrastare questa escalation di violenza. “È inaccettabile che i docenti siano costretti a lavorare in un clima di insicurezza e paura – dichiara Giorgio La Placa, Coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti di Catania -. Da tempo chiediamo misure concrete e finanziamenti adeguati per proteggere il personale scolastico e gli studenti. Ogni giorno, nelle scuole italiane, si verificano episodi di aggressioni che spesso rimangono impuniti. È ora di dire basta”.

La Placa afferma di condannare ” fermamente ogni forma di violenza, che non può mai essere giustificata, né verbale né, come in questo caso, fisica. È fondamentale che le istituzioni garantiscano la sicurezza dei docenti, che non possono essere lasciati soli ad affrontare situazioni di rischio. Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza ai colleghi coinvolti in questo grave episodio”.

L’appello ai docenti

Infine l’appello della Gilda a tutti i docenti, “affinché si uniscano per contrastare ogni forma di violenza. Solo facendo fronte comune e alzando la voce possiamo ottenere l’attenzione delle istituzioni e garantire un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso per tutti gli insegnanti”.

Anastasi: questione in consiglio comunale

“Ho appreso con incredulità e sgomento la notizia dell’aggressione delle insegnanti della scuola Petrarca, non solo per l’aggressione ma soprattutto per le dinamiche e la violenza con cui è avvenuta”, afferma il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi.

“Notizia che ho prontamente girato al sindaco, all’amministrazione e ai componenti del Consiglio Comunale da cui, immediatamente, è arrivata solidarietà e vicinanza alle vittime – prosegue -. Condannando con grande fermezza quanto avvenuto, non posso, però, esimermi da una riflessione. Trappeto Nord, purtroppo, è un quartiere che, troppo spesso, balza agli onori della cronaca per vicende spiacevoli e per fatti di criminalità e che, addirittura, nel caso della recente esplosione è stato confuso con San Giovanni Galermo”.

“Mi chiedo, in questo senso, se sia plausibile che l’unico presidio delle forze delle istituzioni persista in una scuola decentrata e isolata, se è vero che l’unica struttura comunale, la sede del consiglio di quartiere, da tempo è chiusa perché in attesa di interventi di riqualificazione. Non può destare meraviglia, ma solo rabbia quando accadono episodi di questo genere”.

“Lunedi e martedì – aggiunge – ci saranno le conferenze dei capigruppo al consiglio comunale e verrà posta la questione e verranno analizzate una serie di proposte in merito. E’ fuor di dubbio, però, che a Trappeto Nord va potenziata la presenza delle istituzioni e dello stato e questo avviene anche attraverso il potenziamento della scuola pubblica”.