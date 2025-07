Aggressione all’assessore Ferrandelli e al titolare del bar: quattro denunciati

Si tratta di due maggiorenni e due minorenni

PALERMO – Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato quattro soggetti, due maggiorenni e due minori, che hanno aggredito, nei giorni scorsi, il titolare di un bar in via Alloro, il padre e l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, intervenuto in sostegno del gestore.

La violenza

La vicenda ha inizio intorno alle ore 16 dello scorso 17 luglio. Due ragazze, dopo aver consumato e pagato il conto, si allontanavano per, poi tornare in compagnia di un individuo e lamentando come non fosse stata corrisposta la corretta somma di resto.

Da lì è nata l’aggressione, con schiaffi e pugni, da parte di sei persone nei confronti del gestore del bar. L’arrivo dell’assessore Ferrandelli, che si trovava di passaggio, non ha placato gli animi, ma ha fatto sì che gli aggressori si scagliassero contro di lui, dandosi alla fuga subito dopo.

I tre aggrediti riportavano contusioni.

Le indagini dei “Falchi” della squadra mobile, permettevano di risalire all’identità di quattro soggetti che facevano parte del gruppo di aggressori

Degli individuati, due sono risultati essere maggiorenni e due minorenni. I due maggiorenni sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, mentre i minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.