Una 36nne lotta tra la vita e la morte

Una donna di 36 anni in fin di vita e il padre arrestato con l’accusa di tentato omicidio. È il drammatico episodio che ha sconvolto Ischia, dove una violenta aggressione familiare ha fatto scattare l’intervento urgente dei carabinieri e dei soccorritori. Quando i militari sono entrati nell’abitazione si sono trovati davanti a una situazione devastante: tracce di sangue sul pavimento e la vittima gravemente ferita.

Aggressione Ischia, la ricostruzione

L’allarme è scattato dopo una segnalazione arrivata al 112 che parlava di momenti di forte tensione all’interno di un appartamento dell’isola. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e, una volta entrati in casa, hanno trovato la donna in condizioni disperate. Secondo le prime ricostruzioni investigative, la 36enne sarebbe stata colpita più volte dal padre, un uomo di 58 anni poi rintracciato poco distante dall’abitazione e fermato dai militari.

La violenza davanti alla madre

Gli investigatori ritengono che l’uomo si sia scagliato con estrema violenza contro la figlia provocandole profonde lesioni e numerose fratture al volto e in diverse parti del corpo. L’aggressione sarebbe avvenuta davanti agli occhi della madre della vittima, una donna di 57 anni che avrebbe assistito impotente alla scena. Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione esatta di quanto accaduto all’interno dell’appartamento.

Aggressione Ischia, come sta la vittima

Le condizioni della donna sono apparse immediatamente gravissime. I sanitari l’hanno trasferita in codice rosso all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia, dove i medici hanno disposto un intervento chirurgico d’urgenza nel tentativo di salvarle la vita.

L’operazione e la prognosi riservata

Secondo quanto emerso, la 36enne avrebbe riportato una grave lesione al fegato. I medici sono stati costretti ad asportarle un lobo epatico durante l’operazione. Dopo l’intervento la donna è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, dove resta sotto stretta osservazione. La prognosi rimane riservata e le sue condizioni vengono considerate ancora critiche. Nel frattempo il 58enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

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