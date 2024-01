Siracusa, aggredito un medico in pronto soccorso: 10 giorni di prognosi

La violenza nel pronto soccorso dell'ospedale Umberto I

SIRACUSA – Aggressione a un medico a Siracusa. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che ha denunciato un 46enne siracusano, un’ambulanza del 118 ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I un paziente per un malore improvviso.

Mentre i sanitari stavano trasportando l’ammalato in ospedale, alcuni familiari hanno aggredito il medico del 118 e il 46enne, fratello del paziente, avrebbe colpito l’operatore sanitario con schiaffi e pugni. Sul posto è intervenuto un poliziotto, in servizio all’ufficio di polizia dell’ospedale, che dopo una colluttazione ha fermato i familiari del paziente. Il medico e il poliziotto hanno riportato rispettivamente 10 e 5 giorni di prognosi per le ferite.

