Momenti di caos durante l'accettazione, poi interviene la polizia

Ancora violenza contro il personale sanitario a Palermo. Un’infermiera in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Cervello è stata aggredita e colpita alla testa con un’asta porta flebo durante momenti di forte tensione all’interno del reparto.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato con l’arrivo di un giovane in evidente stato di ebbrezza accompagnato da un amico. Fin dai primi momenti il ragazzo avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei sanitari impegnati nelle procedure di accettazione.

La situazione sarebbe precipitata poco dopo, quando al pronto soccorso sono arrivati contemporaneamente altri conoscenti del giovane e un ulteriore paziente trasportato in codice rosso da un’ambulanza del 118.

Aggressione all’ospedale Cervello

La sovrapposizione delle emergenze avrebbe generato momenti di forte caos nel reparto, mentre il personale tentava di gestire le diverse criticità. In quel contesto, il gruppo di amici del giovane avrebbe accerchiato l’infermiera iniziando prima con insulti e minacce di morte, per poi passare all’aggressione fisica.

La donna sarebbe stata colpita al capo con l’asta metallica utilizzata per sostenere le flebo. Immediato l’intervento degli addetti alla vigilanza privata presenti all’interno dell’ospedale, che hanno richiesto l’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia, che avrebbero incontrato difficoltà nel riportare la calma e procedere all’identificazione delle persone coinvolte. Secondo quanto emerso, alcuni presenti avrebbero continuato a insultare e minacciare il personale sanitario anche davanti ai poliziotti.