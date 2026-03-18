Aggressioni al carcere di Augusta, Fns Cisl: “Adesso basta”

"Il penitenziario sta implodendo" è la denuncia del sindacato

SIRACUSA – “Nelle giornate di sabato 14, lunedi scorso e ieri per motivi futili in tre occasioni diverse dei detenuti extracomunitari hanno preso a pugni e testate tre agenti procurando lesioni gravi In particolare l’agente aggredito lunedi ha riportato 20 giorni di prognosi”. Lo denuncia la segreteria territoriale della Federazione nazionale sicurezza Cisl.

Gli episodi sono accaduti nella casa di reclusione di Augusta (Siracusa). “Il penitenziario di Augusta sta implodendo, affollato da soggetti con chiari problemi comportamentali che destabilizzano l’ordine a la sicurezza interna – spiega la Fns Cisl – Ormai da tempo denunciamo la grave carenza di personale che affligge il carcere. Ciò ha portato a un coefficiente personale presente/detenuti inferiore alla media regionale e nazionale”.

Altra critica riguarda le condizioni delle celle che sono in “pessime condizioni strutturali, molte delle quali fatiscenti e prive di bagni con doccia circa 9 sezioni su 12 per le quali è necessario avviare un programma di ristrutturazione e manutenzione. Ad oggi solo 3 sezioni su 12 sezioni hanno le docce in camera. Questo stato di cose ha generato un profondo malcontento tra i detenuti costretti a vivere in queste condizioni ea renderli più aggressivi”.

La Cisl ricorda che la struttura ospita circa 600 detenuti, nonostante la capienza sia di 339 posti. “Oggi le difficoltà a gestire i detenuti si sono moltiplicate: – continuano i responsabili sindacali – non è possibile però accettare che il rischio lavorativo, sia cresciuto così esponenzialmente”. La segreteria territoriale della Fns Csil chiede l’assegnazione di personale di polizia penitenziaria e l’allontanamento immediato del detenuto responsabile dell’aggressione.