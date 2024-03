Agricoltori e pescatori in piazza: il corteo verso Palazzo d’Orleans VIDEO

I manifestanti preceduti da un trattore chiedono di incontrare Schifani

PALERMO – Dopo più di un mese di mobilitazione, agricoltori, allevatori e pescatori si sono radunati a Palermo per il primo corteo regionale. Nel capoluogo sono arrivate, da tutta la Sicilia, numerose automobili e una ventina di pullman. Gli agricoltori si sono radunati a Piazza Marina e sono arrivati a piazza Indipendenza davanti a Palazzo D’Orleans, sede del governo regionale, percorrendo corso Vittorio Emanuele.

I manifestanti, tutti dietro un trattore che li ha guidati, che hanno chiesto di incontrare il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore Luca Sammartino, hanno portato anche un documento nel quale vengono rivendicate le proprie richieste: l’adeguamento dei prezzi di vendita dei prodotti proporzionato all’aumento dei costi di produzione, la denuncia dello stato di crisi del comparto causato dalla siccità, con le dighe che fanno segnare un preoccupante e drammatico -31% di ammanco, l’aumento dei controlli e l’adeguamento dei parametri di qualità e del regime sanzionatorio sulle merci importate, interventi per contrastare la diffusione di malattie virali negli allevamenti. Ma soprattutto, la richiesta dell’istituzione di un tavolo tecnico regionale permanente a cui devono prendere parte i lavoratori del settore.

“L’agricoltura è sempre stato un settore trainante per l’economia siciliana e deve continuare a esserlo – hanno dichiarato gli organizzatori- ma senza interventi urgenti da parte delle istituzioni regionali, nazionali ed europee sarà impossibile tenere in piedi le nostre aziende, fonte di occupazione per migliaia di siciliani, ma soprattutto custodi dell’ambiente e della salute dei consumatori. I nostri prodotti sono, infatti, genuini e di alta qualità e garantiscono una alimentazione sana all’intera popolazione -hanno concluso gli organizzatori del corteo – con importanti ripercussioni sulla salute pubblica”.