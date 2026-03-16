Agricoltura in crisi tra fertilizzanti e caro energia: “Servono interventi urgenti”

L'allarme è l'ex deputata regionale Concetta Raia

CATANIA – L’aumento dei costi dei fertilizzanti e i rincari dell’energia mettono in forte difficoltà l’agricoltura siciliana, con ripercussioni particolarmente pesanti anche nella provincia di Catania. A lanciare l’allarme è l’ex deputata regionale Concetta Raia, che chiede interventi immediati per sostenere le aziende agricole.

Costi di produzione alle stelle

Il comparto agricolo sta attraversando una fase particolarmente delicata, segnata da un forte incremento dei costi di produzione che rischia di compromettere la sostenibilità economica di molte imprese.

Negli ultimi mesi, sottolinea Raia, gli agricoltori hanno dovuto affrontare anche i danni causati dagli eventi climatici estremi, come il recente ciclone che ha colpito diversi territori dell’isola.

Tra le criticità principali c’è l’impennata dei prezzi dei fertilizzanti e dei solfati utilizzati nelle coltivazioni. Molti di questi prodotti provengono dall’area del Golfo Persico e, a causa delle tensioni geopolitiche internazionali e delle difficoltà nelle rotte commerciali ed energetiche, i prezzi sarebbero arrivati anche a raddoppiare.

Il peso del caro energia

A incidere ulteriormente sui bilanci delle aziende agricole sono anche i rincari del gasolio agricolo e dell’energia. Un aumento generalizzato dei costi che arriva proprio nel momento più importante della campagna produttiva e che rischia di mettere in seria difficoltà migliaia di imprese.

Gli imprenditori agricoli, evidenzia Raia, rappresentano spesso l’anello più fragile della filiera agroalimentare: da un lato devono sostenere spese sempre più alte per continuare a produrre, dall’altro non hanno la possibilità di trasferire questi aumenti sul prezzo finale dei prodotti.

L’appello alle istituzioni

Il rischio concreto, avverte l’ex parlamentare regionale, è quello di produrre in perdita, con conseguenze pesanti per il reddito delle aziende, per la tenuta economica delle aree rurali e per la sicurezza alimentare del territorio.

Per questo viene chiesto un intervento immediato delle istituzioni e una maggiore collaborazione tra Regione, mondo agricolo e sistema produttivo. L’obiettivo è attivare misure straordinarie di sostegno a livello regionale, nazionale ed europeo per garantire costi energetici sostenibili e contrastare eventuali fenomeni speculativi lungo la filiera.

“Difendere l’agricoltura – conclude Raia – significa difendere l’economia siciliana, il lavoro e il futuro delle comunità rurali. La Regione convochi subito tutti i soggetti della filiera agricola per individuare soluzioni concrete”.