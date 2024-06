Agricoltura, la Commissione vara l’albo per foraggi e allevatori

Avviso pubblico da 10 milioni di euro

CATANIA – “Una grande soddisfazione e un ringraziamento sentito al presidente Gaspare Vitrano e a tutti i componenti della III commissione. Il Mpa conferma di essere sempre vicino al mondo dell’agricoltura e ai suoi lavoratori”.

Lo dichiara il capogruppo Mpa all’Ars, Giuseppe Castiglione, dopo l’approvazione, durante i lavori della III commissione parlamentare, di un avviso pubblico, da 10 milioni di euro, per la formazione di un albo dei fornitori di foraggi e degli allevatori in attuazione della legge regionale n° 20 del 22 maggio 2024.

“Si tratta – prosegue Castiglione – di un passaggio fondamentale per un settore che, a causa della siccità, vive un momento particolarmente complesso e di grande crisi. Come Mpa non possiamo voltare le spalle a chi, in Sicilia, porta avanti con grande sacrifici imprese agricole e di zootecnia”.