Nuovo prezzario in agricoltura: “Semplificazione per accedere ai fondi”

Il commento dell'assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino

PALERMO – Dopo dieci anni dall’ultimo aggiornamento, sono stati definiti il nuovo prezzario regionale per le opere e gli interventi nelle aziende agricole e nel settore forestale e la tabella per i costi standard per gli investimenti.

L’analisi

Il dipartimento regionale Agricoltura, guidato dal direttore Dario Cartabellotta, in collaborazione con l’Università degli studi di Catania, ha condotto un’articolata analisi, un’indagine di revisione delle categorie di lavori ed un adeguamento dei prezzi al contesto attuale. Pertanto, con la pubblicazione del nuovo prezzario si dà possibilità agli imprenditori agricoli e agli operatori del settore agroalimentare e forestale di realizzare interventi di miglioramento aziendale, rendendo le imprese più efficienti e competitive, nel rispetto dell’igiene della produzione, del benessere degli animali e del regime di sicurezza per i lavoratori.

Interviene l’assessore Sammartino

«L’adozione del nuovo prezzario e la definizione della tabella dei costi standard per gli investimenti – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – sono due atti fondamentali nel processo di modernizzazione e sburocratizzazione dell’agricoltura siciliana. Erano attesi da dieci anni, un periodo di tempo nel quale il progresso tecnologico ha trasformato le dinamiche delle produzioni agricole e dell’allevamento degli animali. In questo modo diamo una spinta allo sviluppo delle nostre imprese, recependo le nuove opportunità fornite dalla ricerca e dallo sviluppo tecnologico, adeguando i costi alle variazioni intervenute nel tempo. Inoltre, viene semplificato l’iter per accedere ai fondi, consentendo alle aziende di programmare i propri investimenti senza dover attendere inutili lungaggini burocratiche».

Le variazioni dei costi

In particolare, le variazioni sono riferite ai costi dei materiali e della manodopera per la realizzazione di interventi nelle aziende agricole e in quelle silvo-pastorali. Per gli impianti arborei sono stati introdotti i “costi semplificati” per l’ampliamento delle colture che saranno finanziati con le misure relative agli investimenti nelle aziende agricole.

L’applicazione dei costi semplificati nella programmazione 2023-2027 è in linea con quanto raccomandato dalla Commissione Europea che ne prevede l’estensione in sostituzione del rimborso su costi sostenuti al fine di ridurre la probabilità di errore e gli oneri amministrativi. Il metodo dei costi semplificati si fonda sul principio di ragionevolezza (basato sulla realtà, e non su valori eccessivi o estremi), sul principio di equità (l’eventuale aiuto concesso non favorirà in alcun modo alcuni beneficiari rispetto ad altri), mentre quello di determinazione della tabella dei costi standard segue i principi della parità di trattamento tra i destinatari e dell’utilizzo di prove documentarie verificabili.

Il nuovo prezziario e la tabella dei costi standard sono sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.