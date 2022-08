Agricoltura, Patuanelli: il credito di imposta sarà rinnovato

La misura servirebbe a dare agli agricoltori una boccata di ossigeno

“La scorsa settimana ho inviato la proposta di norma da inserire nel decreto aiuti che faremo giovedì sulla proroga ai crediti di imposta sui maggiori oneri energetici fino al 31 dicembre 2022. E’ chiaro che è una proposta onerosa. Servono 450 milioni di euro, ma io credo che se le risorse di un decreto arrivano a 14,3 miliardi di euro non si può pensare che l’agricoltura non abbia risposte”. E’ quanto ha dichiarato il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli, intervenendo oggi a Roma al consiglio direttivo della Cia Agricoltori.

“La valutazione della cifra è ancora in corso da parte del Mef. Abbiamo fatto riferimento al trimestre che avevamo garantito”. “È necessario che gli agricoltori abbiano, non dico una boccata di ossigeno, ha aggiunto il ministro, perché è molto piccola, ma quantomeno possano sentire lo Stato dalla loro parte. La nostra proposta – ha concluso – è estesa fino al 31 dicembre del 2022”.