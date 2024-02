Romano: “La politica agricola europea non è più adeguata”

L'interrogazione al ministro Lollobrigida

PALERMO – “Il comparto e’ in grande sofferenza. La burocrazia oggi è nemica dell’agricoltura. Chiediamo al ministro come si sta muovendo in tal senso e lo sosterremo per la difesa della qualità della nostra produzione” così l’onorevole Saverio Romano nell’interrogazione al ministro Francesco Lollobrigida.

“L’intero comparto europeo oggi è in ginocchio – ha detto ancora – Vari i fattori ma occorre invertire la rotta. Gli agricoltori ben conoscono la fatica e le avversità della Natura ma non tollerano gli abusi della burocrazia. Sappiamo che il ministro Lollobrigida si sta muovendo con grande impegno ma va ribadita la specificità del nostro sistema, la qualità dei nostri prodotti. I nostri agricoltori vogliono vivere del loro lavoro e non di sussidi. Legittime le loro proteste e per questo vanno sostenuti”.

“La sostenibilità ambientale va garantita ma non se mette a repentaglio il nostro sistema, penalizzato da costi e da concorrenza sleale, ha sottolineato Romano.