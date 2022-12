Agricoltura, Sammartino: “Via libera a 85 milioni di pagamenti”

Risorse per laghetti artificiali, ristori guerra e aziende iscritte ai Consorzi di bonifica

“Via a pagamenti per oltre 85 milioni di euro destinati all’agricoltura siciliana. Una boccata d’ossigeno per un settore che merita attenzione e aiuto. Questi finanziamenti rappresentano un segno tangibile dell’attenzione del governo regionale”. Lo dice Luca Sammartino, assessore regionale all’Agricoltura e alla pesca.

“Da oggi – prosegue Sammartino – saranno pubblicati sul sito della Regione i decreti con cui vengono stanziate le somme che hanno diversi destinatari. Circa 35 milioni serviranno per la creazione e il mantenimento di laghetti artificiali, utili non solo all’approvvigionamento idrico ma anche al contrasto del dissesto idrogeologico. Due stanziamenti da 25 milioni l’uno invece aiuteranno gli allevatori e gli agricoltori. Nel primo caso, il finanziamento contribuirà a compensare gli effetti nocivi sul comparto del conflitto russo-ucraino; nel secondo caso, si interverrà in favore di quelle aziende agricole che pagano un contributo ai Consorzi di bonifica. Ultimo, ma non meno importante, lo stanziamento da mezzo milione che aiuterà gli apicoltori siciliani che hanno dovuto affrontare spese straordinarie per l’alimentazione delle api, minacciate dai cambiamenti climatici e da fenomeni atmosferici avversi. Un pacchetto di interventi che deve anche essere visto come un segnale di particolare attenzione, in una fase difficile come quella che stiamo vivendo, per un settore considerato fondamentale da questo governo regionale”, conclude Sammartino.