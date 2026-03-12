L'assessore Sammartino: dignità a tanti lavoratori dopo anni di precariato

PALERMO – Arriva la stabilizzazione per 259 trattoristi dell’Ente sviluppo agricolo (Esa). L’accordo è stato firmato nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. I lavoratori della meccanizzazione Esa verranno adesso avviati a tempo indeterminato, così come previsto dalla legge di stabilità 2026.

“Dopo oltre 30 anni di precariato – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – si arriva finalmente a una firma che restituisce stabilità, dignità e sicurezza a tanti lavoratori e alle loro famiglie. Un risultato importante che garantisce occupazione e reddito, ma anche servizi fondamentali per il territorio, dalla manutenzione delle strade alla sistemazione di fiumi e canali. Un impegno mantenuto”.