 Agricoltura, ok al bando Ocm vino: finanziamenti per 15 milioni
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Agricoltura, via libera al bando “Ocm vino” da 15 milioni

Sammartino: "Al fianco delle imprese vitivinicole"
REGIONE
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1 min di lettura

PALERMO – Via libera al bando “Ocm vino Investimenti 2026/2027” pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità economica, la competitività dei produttori vitivinicoli e stimolare il rendimento delle aziende.

“Al fianco delle imprese vitivinicole”

“Il governo Schifani è al fianco delle imprese vitivinicole – dice l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – mettiamo in campo strumenti che serviranno ai produttori per incentivare la competitività e il rendimento e per affrontare le sfide del mercato globale. Il sostegno è diretto inoltre a migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici”.

I finanziamenti

La dotazione finanziaria iniziale del bando è di 15 milioni di euro. Sarà possibile presentare esclusivamente progetti di durata annuale con una soglia massima di spesa ammissibile pari a 1 milione e una soglia minima di 20 mila euro. L’aiuto massimo previsto, a valere sulle risorse comunitarie, è pari al 50% dei costi d’investimento ammissibili di cui al progetto approvato. Il sostegno è riconosciuto per gli investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole o in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

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