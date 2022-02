Agrigentino 22enne ucciso in Belgio: stava difendendo la madre dall’ex

L'assassino si è costituito.

LIEGI – Tragedia in Belgio dove nel pomeriggio di ieri Luca Pisciotto, un ventiduenne di Agrigento residente a Liegi, è stato ucciso con una coltellata alla gola dall’ex compagno della madre al culmine di una lite avvenuta nel quartiere Jupille, rue Bois de Breux. Luca era intervenuto in soccorso della mamma che stava per essere strangolata dall’ex fidanzato quando, dopo una breve colluttazione, quest’ultimo ha estratto una lama colpendolo mortalmente alla gola. Per Pisciotto non c’è stato nulla da fare mentre l’omicida – Pietro R. – è fuggito dal luogo del delitto risultando irreperibile per alcune ore salvo poi consegnarsi alla polizia belga in serata. Questa mattina comparirà davanti al giudice. La madre di Luca, ferita lievemente, è riuscita a mettersi in salvo grazie all’eroica azione del figlio che di fatto le ha salvato la vita. Vani i tentativi dei soccorritori, giunti immediatamente sul posto, di strapparlo alla morte. Luca Pisciotto era nato e cresciuto ad Agrigento prima di trasferirsi a Liegi, cittadina belga che accoglie numerosi emigrati provenienti dalla provincia agrigentina. Luca, amante della musica e della danza, era un piccola star di Tik Tok dove era conosciuto con il nickname “Luca Itvai” con oltre 1,5 milioni di follower.