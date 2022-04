Giovane agrigentino aggredito a Napoli: i carabinieri sventano la rapina

Il ragazzo aveva appena lasciato il b&b per recarsi in aeroporto

I carabinieri di Napoli la scorsa notte hanno sventato una rapina, in piazza Dante a Napoli, arrestando un 25enne originario del Marocco. Il giovane deve rispondete di tentata rapina. I fatti hanno avuto inizio in via Toledo, quando un 25enne di Agrigento ha lasciato il B&B, dove aveva alloggiato per trascorrere il week en d a Napoli. Il giovane era diretto all’aeroporto di Capodichino, dove si sarebbe dovuto imbarcare su un aereo per Londra. Lungo la strada però un coetaneo lo ha avvicinato e gli ha chiesto se avesse una sigaretta, neanche il tempo di rispondere che dalle tasche dello sconosciuto è apparso un coltello.

L’intervento dei militari

Ma nei pressi di da piazza Dante c’era una pattuglia dei carabinieri che da lontano hanno i due ragazzi ed interviene. Il coltello era ancora tra le mani dell’aggressore ma i militari lo hanno bloccano ed arrestato. Non aveva documenti e ha detto di essere un cittadino spagnolo ma dalle successive verifiche è stato accertato che era originario. La vittima sta bene e non ha perso non ha perso il volo per Londra.