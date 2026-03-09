Agrigento, l’area progressista sceglie Sodano come candidato sindaco

"Insieme costruiremo una nuova stagione con una città pienamente valorizzata rispetto alle sue potenzialità"

AGRIGENTO – “Agrigento deve aprire una nuova era, in cui la politica sia finalmente proposta, merito, progetti innovativi, creazione di valore, un’alternativa a chi in questi anni ha ferito e umiliato una comunità intera. Le forze progressiste, unite, lanciano una sfida nel segno del cambiamento e del rinnovamento della classe dirigente. Lo fanno individuando in Michele Sodano la candidatura più adatta a rappresentare questa sfida collettiva che, siamo sicuri, raccoglierà l’entusiasmo della maggioranza degli agrigentini. Insieme costruiremo una nuova stagione in cui Agrigento potrà essere una città pienamente valorizzata rispetto alle sue potenzialità, in cui la gente potrà tornare e non andarsene come avvenuto finora”. Lo dichiarano in una congiunta Pd, M5S, Avs, Italia Viva e Controcorrente.

La Vardera: “Contento che sia stato scelto il nostro candidato”

“Non posso che esprimere soddisfazione per il fatto che nelle principali città il campo largo sia unito e compatto e non posso che essere ancora più soddisfatto che ad Agrigento il candidato sindaco sia Michele Sodano, ex deputato alla Camera che ha sposato da subito il progetto Controcorrente, essendo il presidente dei dipartimenti tematici del movimento”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

“Adesso – aggiunge – dobbiamo lavorare uniti e andare dritti verso la vittoria. Michele è una persona che ha tante idee, è giovane e sono certo che darà lezioni ai vecchi dinosauri della politica che hanno distrutto Agrigento. Dal canto nostro abbiamo dimostrato che sappiamo giocare di squadra, spero che questo tavolo possa continuare a riunirsi in chiave regionale, serve dare alla Sicilia unità e compattezza. Andremo compatti a Messina, Marsala e Agrigento. Su Enna invece abbiamo espresso disappunto sulla scelta di Crisafulli e abbiamo deciso di non partecipare”.