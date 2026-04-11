Agrigento, il centrodestra si compatta per il candidato sindaco

Una nota per annunciare l'unione di intenti in vista delle amministrative

AGRIGENTO – “Dare vita a una coalizione che comprenda FdI, Fi, Mpa-Grande sud, Udc e Lega e lavorare congiuntamente per individuare in tempi brevissimi il candidato sindaco ad Agrigento che meglio possa rappresentare la comunità” lo dicono il coordinatore regionale Forza Italia Marcello Caruso, il coordinatore regionale Mpa-Grande Sicilia Fabio Mancuso, il coordinatore Udc Sicilia Decio Terrena, e Luca Sbardella, commissario Fratelli d’Italia in Sicilia, che annunciano l’unione di intenti per il candidato sindaco per Agrigento.

“Prevale il senso delle istituzioni e l’amore per Agrigento, che meritano impegno comune e dedizione al bene della città”, conclude la nota.

Germanà (Lega): “Venga inclusa la Dc nella coalizione”

“Ad Agrigento nella scelta del candidato a sindaco la coalizione di centrodestra deve mostrare non solo unità ma nella compagine non deve essere difforme dallo schema che sostiene il presidente della Regione. Non sarebbe accettabile che nella città dei Templi si ragionasse per compartimenti stagni e si lasciasse fuori un alleato qual è la Dc”. Lo dice Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.

“Ribadiamo per chiarezza che alla riunione odierna tra i rappresentanti di Forza Italia, Grande Sicilia e Udc, la Lega non era presente poiché’ il commissario di Fratelli d’Italia Luca Sbardella era impossibilitato a partecipare per motivi di salute – aggiunge – Ma cio è secondario rispetto alla priorità di essere uniti alle amministrative senza sbavature o continue fughe in avanti. Sulla scelta del candidato sindaco abbiamo già ribadito nelle sedi opportune che abbiamo personalità spendibili in grado di guidare con competenza e capacità Agrigento nei prossimi cinque anni, e su cui chiediamo un confronto franco”.