Agrigento, diffamazione a mezzo Internet: assolto Marco Venturi

La sentenza del tribunale

AGRIGENTO – Il giudice del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha assolto l’imprenditore nisseno Marco Venturi dall’accusa di diffamazione a mezzo internet perché il fatto non sussiste. Venturi, difeso dall’avvocato Giacomo Butera, era stato rinviato a giudizio, dinanzi al tribunale monocratico di Agrigento, perché ritenuto l’autore di una serie di email, diffuse su alcuni blog on line, in cui si parlava in termini sprezzanti dell’ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante, degli ex assessori regionali Linda Vancheri e Mariella Lo Bello e dell’ex sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

Le mail erano state pubblicate tra il 14 giugno e il 14 luglio del 2016 con titoli e contenuti che mettevano alla berlina le parti offese non solo per il loro operato ma anche per ciò che riguardava la loro vita privata. Venturi è riuscito a dimostrare in sede di giudizio che quelle mail in realtà non le aveva né scritte né tantomeno inviate. La difesa si è rivolta a un consulente informatico il quale ha dimostrato che le email erano state alterate e manomesse in modo da far risultare come mittente Marco Venturi.

Dopo una complessa attività dibattimentale durata due anni, nel corso della quale le parti offese, assistite dagli avvocati Enrico Sanseverino e Salvatore Pennica, si erano costituite parte civile, Venturi è stato assolto con formula piena.