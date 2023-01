Montaperto, esplode bombola del gas in villa: ferito il proprietario

Nell'abitazione è divampato l'incendio. Non si conosce ancora il quadro clinico dell'uomo

AGRIGENTO – Momenti di paura ad Agrigento. Esplode una bombola del gas in una villetta di contrada Businé, nell’agro di Montaperto, nei pressi di Raffadali, in provincia di Agrigento, e nell’abitazione divampa l’incendio.

I soccorsi

L’anziano proprietario è rimasto ferito ed è stato già portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Non si conosce ancora il quadro clinico dell’uomo di 66 anni ma, secondo quanto è stato accertato dai carabinieri che si sono recati al pronto soccorso, non è in pericolo di vita.

Sul posto stanno lavorando più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri.