Agrigento, il 26 maggio un evento FdI con Donzelli e Savarino

La manifestazione del partito alle 10.30 all'hotel Dioscuri

AGRIGENTO – Domenica 26 maggio Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, interverrà a una manifestazione del partito ad Agrigento in vista delle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno.

Appuntamento dalle ore 10.30 all’Hotel Dioscuri (lungomare San Leone). “È prevista la presenza dei nostri dirigenti, amministratori, parlamentari regionali, nazionali ed europei, nonché i candidati nella “circoscrizione Isole”” sottolinea Adriano Barba, presidente provinciale di FdI.

A concludere i lavori sarà Giusi Savarino, candidata per le Europee, che afferma: “Ringraziamo Giovanni Donzelli per avere previsto nella sua fitta agenda di impegni anche questa tappa ad Agrigento. É l’ennesima dimostrazione di come la nostra provincia stia molto a cuore anche ai vertici nazionali di Fratelli d’Italia”.