Agrigento, in casa aveva un arsenale detenuto illegalmente: denunciato

Numerosi fucili e munizioni sono state rinvenute dai carabinieri

AGRIGENTO – I carabinieri di Favara, comune della provincia di Agrigento, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 57enne del luogo, per detenzione abusiva di armi e munizioni, per violazione dei limiti alla detenzione di munizioni senza denuncia e per omessa comunicazione del cambio di residenza di arma.

Le armi ritrovate

I militari hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo due fucili calibro 12, una katana lunga 102 cm e 35 munizioni calibro 308 Winchester non denunciati, nonché accertando l’omessa comunicazione del cambio di residenza di un ulteriore fucile da caccia calibro 12.

Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro penale, in quanto detenute in violazione delle norme vigenti in materia di armi e munizioni.

Nella circostanza, sono state rinvenute ulteriori armi e munizioni questa volta regolarmente denunciate, consistenti in 10 fucili da caccia, 3 pistole, 1 carabina e munizioni varie, ma che sono state ritirate cautelativamente, in attesa di ulteriori provvedimenti.