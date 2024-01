Sembra un'intimidazione, inchiesta dei carabinieri

AGRIGENTO – Incendiata la porta d’ingresso di un appartamento di via Platone, nel quartiere Bonamorone, di Agrigento. Qualcuno, dopo aver raggiunto il terzo piano, ha cosparso di liquido infiammabile il portone ed ha appiccato il fuoco.

La ricostruzione

Il proprietario della residenza, un 25enne disoccupato, non era in casa al momento dei fatti. Le fiamme sono state spente dai pompieri. Delle indagini, su quella che appare come un’intimidazione, si stanno occupando i carabinieri.