Incidente sulla statale 640: tre feriti, traffico in tilt

E’ di tre feriti il bilancio di uno spaventoso incidente avvenuto lungo la strada statale 640, nei pressi della Rotonda degli Scrittori, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ben tre mezzi: una Fiat Punto, un Doblò e un camion.

A prestare il primo soccorso è stata una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento che si stava recando a Favara per effettuare un intervento in seguito all’incendio di alcune sterpaglie. I pompieri, dopo aver lanciato l’allarme, hanno immediatamente estratto dalle lamiere due persone che erano rimaste incastrate mentre una terza è risultata ferita in maniera più lieve.

Tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso. Sul posto due ambulanze e gli agenti della Polizia Stradale, guidati dal vicequestore Andrea Morreale, che stanno effettuando i rilievi e ricostruendo la dinamica dell’incidente. Presenti anche gli operatori Anas che hanno momentaneamente chiuso al traffico la strada degli scrittori.