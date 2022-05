Tra Naro e Campobello di Licata

PALERMO – Un morto e sette feriti. Questo il tragico bilancio di uno spaventoso incidente avvenuto la scorsa notte in provincia di Agrigento, lungo la strada statale 123, tra Naro e Campobello di Licata.

La vittima dell’incidente stradale

A perdere la vita è stato Angelo Scardaci, 19enne nato a Canicattì ma residente a Campobello di Licata. Il giovane, che non era alla guida, si trovava a bordo di un’auto insieme con altri tre amici, due ragazzi e una ragazza. Lo schianto, forse durante una manovra di sorpasso, ha coinvolto altri due mezzi: una Fiat Punto, guidata da un27enne di Licata, e una Opel Corsa con a bordo un’ intera famiglia, padre, moglie e due figlie.

I soccorsi

Sul posto, oltre i soccorritori, anche i carabinieri della Compagnia di Licata. Il 19enne è stato trasferito immediatamente all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove è deceduto poco dopo per le gravi ferite. Gli altri feriti, sette in tutto, non sarebbero in pericolo di vita.

Dramma anche a Trapani

Si tratta della seconda tragedia della strada avvenuta nelle ultime ore in Sicilia. Nella stessa notte, infatti, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a Trapani in un incidente stradale.