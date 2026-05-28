Agrigento, la mappa del consiglio comunale: 18 seggi al centrodestra

Il nuovo assetto

AGRIGENTO – Mentre i candidati sindaco di Agrigento Dino Alonge e Michele Sodano portano avanti la battaglia per il ballottaggio del 7 e 8 giugno, il Consiglio comunale è già composto.

Il centrodestra, che si è presentato con due candidati, Alonge e Luigi Gentile, ha ottenuto 18 seggi su 24.

A Fratelli d’Italia, che ha ottenuto 4.875 preferenze e s’è confermato primo partito di Agrigento, andranno 5 seggi. A Forza Italia (4.096 voti), 4 seggi; 3 i consiglieri assegnati all’Mpa e 2 a Forza Azzurri.

Questi partiti hanno sostenuto il candidato Alonge che ha ottenuto il 34,79%.

Gli altri seggi

All’area Gentile, che ha schierato il candidato Luigi Gentile (14,11% di preferenze), sono stati assegnati 4 seggi: 2 alla Lega e altrettanti alla Dc.

Complessivamente 5 i seggi assegnati all’area del candidato sindaco Michele Sodano che ha ottenuto il 39,13% delle preferenze: 3 a Controcorrente di cui Sodano è candidato e 2 al Pd. Non hanno raggiunto la soglia di sbarramento invece Udc (che appoggiava Alonge), Casa Riformista-Italia Viva (che appoggiava Sodano), le 2 liste civiche del candidato sindaco Peppe Di Rosa (che come aspirante sindaco ha ottenuto l’11,97%), la lista Gentile sindaco e Noi Moderati-Sud chiama Nord, che appoggiava sempre il candidato della Lega, Luigi Gentile.